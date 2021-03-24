香港男星陳積榮（Jeff）去年自爆罹患第四期肺癌，醫生還宣告只剩下半年可活，剩下的時間有可能會半身不遂，他在親友的陪伴下展開治療，日前也站出來請求大家幫助，希望可以度過經濟難關，如今他帶來好消息，也首度提到了抗癌的艱辛過程。

陳積榮23日發文帶來喜訊，提到自己終於要出院了，「總算完成第一次化療，明白人是可以很脆弱，但同時堅持，意志，忍耐，一定可以挨得過」，透露這10天不到的時間裡，他連排便都有問題，「整個肚子，手腳都脹了，這兩天臉都開始腫，但是不管怎樣，昨晚在家終於可以睡回來覺好」。

陳積榮表示，他看到全家5個人都盡心盡力去照顧他，感覺特別感動，「真的很感恩，很感恩，我有一群這麼可愛的家人」，他同時感謝大家的關心，希望能體諒他無法一一回覆，從他曬出的照片可以看到，陳積榮坐在輪椅上，雖然還插著鼻管，但已經能擺出鬼臉，看起來精神不錯。

陳積榮積極抗癌，努力打起精神。(圖/翻攝自臉書)

事實上，陳積榮去年確診罹癌後，一直積極接受中西方治療，然而今年1月發生病變，肺部腫瘤變大，壓迫到神經，還引起呼吸不適，、吐血等症狀，由於新藥物每個月必須支出4萬港幣（約新台幣15萬元），沒有保險的陳積榮只能向大家求助，所幸如今也傳來好消息。

(中時新聞網)