刑事局偵查第四大隊接獲情資，以林姓女子為首的旅遊代購團，從2019年起至去年因疫情無法出國期間，在網路密集且重複投保旅遊平安險，再以行李遺失與意外疾病緊急就醫症狀，向國內各大保險公司詐領保險金，遂報請台北地檢署主任檢察官黃珮瑜指揮偵辦。

專案小組經半年偵查蒐證，發現林女等15名詐保集團成員彼此熟識，共組旅遊代購團於2019年至去年2月間數次前往日本旅行，每人並事先購買3至7張不等的旅遊平安險，然後再自導自演行李遺失與意外疾病緊急就醫等名義申請保險給付，以少額的保費6度詐取約100多萬的保險金，爽過免錢出國旅遊、帶貨的行程。

專案小組18日偕同台中市第一分局、高雄市刑大、三民第一分局、航警局刑大、新竹市刑大等單位，執票前往桃園市、新竹縣、台中市、高雄市等地區展開同步搜索、拘提行動，將林女等15嫌逮捕到案，查扣到手機、筆電、金融存簿、個人印鑑、行李箱等贓證物。全案詢後，依加重詐欺、組織等罪嫌移送法辦。

(中時 )