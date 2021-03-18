大家經常抱怨，物價上漲卻唯獨薪水不漲，為了賺更多的錢應付生活開支，不少人會利用閒暇時間經營副業，對此，搜狐網命理專欄就指出，有3生肖男女副業經營得有聲有色，甚至比本業還賺錢！

生肖兔：農曆6月（巨蟹座）

生肖屬兔的人性格細膩敏感，他們能看見別人注意不到的細節，而這個強大的觀察力就成為他們適合發展副業的基礎。此外，在這個月份出生的人，口才佳、擅長與人溝通，同時也是時間管理大師，能妥善安排自己的時間，適合做銷售、服裝等與人打交道的生意。

生肖龍：農曆11月（摩羯座）

生肖屬龍的人定力好，能沉著做事，很多事情對於別人而言是壓力，但對他們來說不足為懼，通常都具備身兼數職的能力；加上定力好的人，對於數字、整理、程序都比較精通，與其面對複雜的人際關係，他們更喜歡將時間投入在工作上。而副業對他們而言，與其說是為了賺錢，不如說是為了成就自己，尋找歸屬感，只是因為不擅長溝通，最終容易出現晚婚或是感情不順的情況。

生肖羊：農曆10月（射手座）

生肖屬羊的人個性老實、平易近人，加上他們觀察力強，很容易從四面八方得到最新資訊和投資方向，只要把握住機會，在本職工作上很得貴人提攜，副業上也同樣如此，如果想要更加發揮自己性格上的優勢，切記不要過於浮躁，多保有耐心。

(中時新聞網)