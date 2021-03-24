俗話說「家和萬事興」，唯有生活在充滿愛與安全感的家中，人才會得到真正的快樂和幸福，搜狐網命理專欄就點名，生肖虎、龍、豬的人只要與另一半恩愛一心，方能和氣生財、其利斷金。

▍1. 生肖虎

屬虎的人生性豁達隨和，做事講求原則，對周遭的人都很和善，而且對愛情忠貞不二，夫妻感情生活向來溫馨甜蜜，以和為貴不會亂發脾氣，他們不僅能夠把家庭關係處理的很好，還能提升事業發展，幫助家庭的成長。他們一生運勢不錯，家庭和睦、財源廣進。

▍2. 生肖龍

屬龍的人為人豪爽、熱情慷慨，他們個性理智沉得住氣，加上天生幽默風趣，因為追求浪漫，夫妻總能生活在幸福美好的氛圍中，感情會相當和睦。他們一生運勢良好，無論從業還是經商，都有貴人幫助扶持，對他們來說，只要是夫妻一心就有機會成功，財富必是唾手可得。

▍3. 生肖豬

屬豬的人性格老實溫順，他們天生隨和、安分守己，對愛情相當忠誠，絕不辜負另一半對自己的信任，而且他們婚後的財運一向都比較好，屬於典型的「聚寶盆」型命格。生肖豬的人一生福星高照、財帛大旺，只要夫妻能夠恩愛如初，那麼未來的發展就不可限量，非常有望獲得功成名就，夫妻一起享受美滿富足的人生。

(中時新聞網)