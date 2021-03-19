美股再次受到公債殖利率攀升的衝擊，美股四大指數全收跌，今(19)日台指期開跌0.9%、電子期開跌1.5%、金融期開漲0.22%，電子期走弱、創下本周低點，近期將持續關注美債的殖利率走勢，將進而影響美股科技股走勢，台股短期也將受影響。

目前外資期現貨略為同步作多，自營商選擇權中性態勢，月、周選仍屬中性，整體籌碼面中性格局。技術面台股今日呈現上影線態勢，目前在支撐壓力再度靠攏下，短線台股仍做壓縮整理格局。

籌碼面上，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2口至-10619口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少636口至-26714口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1420口至-14786口。

永豐期貨分析指出，台股短期上方仍有壓，台積電近日走勢也較疲軟，短期市場也將持續關注美債的殖利率走勢，將進而影響美股科技股走勢，台股短期也將受影響。

(時報資訊)