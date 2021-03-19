大陸官方通報，3月18日大陸31個省報告新增確診病例11例，其中境外輸入病例10例，本土病例1例。中國逾一個月來再現本土病例 ，西安市報告一例封閉隔離病區本土確診病例，該病例為西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師。

據陜西省衛健委18日通報，18日淩晨西安市報告一例封閉隔離病區本土確診病例，病例為西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作，專家判斷為「偶發感染」。

中國此前自2月15日起始終保持零本土病例。

這名病例3月3日核酸檢測陰性，3月4日進入封閉隔離病區，一直在封閉隔離狀態下工作和生活，與外界沒有接觸。

截至3月16日，每日監測體溫均正常。3月17日8時35分，出現頭痛，體溫37.9℃，胸部CT雙肺可見雲絮影，核酸檢測結果可疑。當日省、市兩級疾控中心再次核酸檢測，結果均為陽性。

3月18日淩晨，經省市聯合專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例，目前在定點醫療機構隔離治療。

經專家組初步研判，該病例為在封閉隔離病區內意外暴露造成偶發感染。

目前隔離病區全封閉管理，同批工作人員3月4日以來均在封閉隔離狀態下工作和生活，目前核酸檢測結果均為陰性。

(旺報 )