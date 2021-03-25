今年降雨狀況不佳，日月潭水庫水位持續下降，依據台灣地區主要水庫蓄水量報告表統計至24日，日月潭水庫水位下探至737.5公尺，相較於水庫設計最高水位線標高748.48公尺，目前水位已下降10公尺，慮及遊客行走碼頭、引橋的安全，日管處決定自4月1日起暫時封閉朝霧碼頭及玄光寺碼頭載客使用。

日管處表示，雖然24日中部有下雨，潭區降雨達10毫米，但因降雨不大，對水庫助益也不多；而上周潭區水位就已下探到738公尺，讓遊艇泊靠部分碼頭時出現困難，邀集相關單位討論後，做出4月1日關閉碼頭的決定。

日管處表示，自去年缺水起已盡力維持各碼頭正常遊憩功能，包含調整船舶泊靠的位置、將浮排延長、引橋封閉等措施，但迄今中台灣降雨情形仍未見好轉，與南投縣政府、各班船舶業者及南投縣渡船遊艇商業同業公會研商後達成共識，在考量旅遊安全及需求下，於4月1日起暫時性封閉朝霧碼頭及玄光寺碼頭載客，未來碼頭使用將視水情滾動式調整。

日管處長簡慶發表示，開心出遊、平安回家是觀光局推動觀光旅遊的重要目標。碼頭暫停載客使用雖造成不便，但基於安全考量尚祈民眾見諒。另已請各船舶經營業者協助民眾，在行走碼頭、引橋及浮排時，提供安全移動協助，目前各碼頭均有日管處派駐的保全，遊客如有需要也可請保全提供幫忙。日管處提醒遊客，視自身體能狀況，並向購票業者確實瞭解遊湖路線後，再評估是否搭乘遊艇，以維持自身權益。

(中時 )