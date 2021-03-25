【LIVE直播】醫護接種AZ疫苗住加護 莊人祥今召開臨時記者會說明｜2021.3.25

國內今新增3例新冠肺炎境外移入確定病例，自菲律賓及美國入境。其中一名美國入境的補教老師，去年11月就來台，3月為出國自費採檢，檢出陽性。由於男子Ct值36，IgM、IgG皆陽性，中央流行疫情指揮中心研判是在美國染疫，本案也是入境至確診相隔最久的案例，長達122天，指揮中心接下來將持續匡列男子的接觸者，並安排進行採檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，案1011為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月2日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月15日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，3月17日檢疫期滿後，由公司安排至宿舍自主健康管理；因工作需要，個案3月23日搭乘專車至醫院自費採檢，檢出陽性，今日確診。個案入境期間並無症狀，採檢及就醫時接觸之相關人員皆有適當防護，故無匡列接觸者。

案1012為本國籍20多歲男性，為一名補教老師，去年11月19日因工作前往美國，11月22日經由韓國轉機返臺，入境後至防疫旅館檢疫，返臺至今並無症狀。個案近期因計劃再次出國，今年3月23日至醫院自費採檢，檢出陽性，於今日確診(Ct值36)。因個案次日再驗核酸結果為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性，推測感染時間已久，研判於美國期間遭感染的機會較高。已初步掌握個案接觸者10人，1人為同住者，列居家隔離，9人為非同住親友，列自主健康管理；10名接觸者中，7人已採檢核酸及血清抗體，其中4人核酸及血清抗體檢驗皆為陰性、其餘檢驗中，3人待採檢。

對於案1012去年11月回來，12月就出關，在外活動的時間長達3個多月（將近4個月），如何得知是在境外染疫？莊人祥表示，男子經過14天的居家檢疫，IgG、IgM都是陽性，有些人IgM會持續陽性，因此會針對周邊的接觸者來做採檢，持續做疫調和採檢來釐清原因。本案也是目前來台最久的確診個案，入境到確診長達122天，上一次的只有82天。

案1013為菲律賓籍30多歲女性，今年3月16日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。個案3月22日起出現頭痛、咳嗽及喉嚨痛症狀，3月24日於檢疫所採檢，今確診。由於個案發病前2日至住院隔離前皆在檢疫所檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內1,012例確診，分別為896例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、971人解隔離、31人住院中。

(中時新聞網)