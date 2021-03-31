我國今天新增6例境外移入確診中，有2例為印尼籍男性漁工，3/4入境來台，檢疫期滿前採檢結果皆是陰性，但因同行者中有5人確診，因此被匡列為居家隔離對象，不過，公司卻在隔離期滿前逕行安排至醫院採檢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，已違反規定將裁罰。

指揮中心表示，案1028和案1029都是印尼籍20多歲的男性漁工，在今年3月4日來台灣工作，兩人都有搭機前3日內檢驗陰性的證明，入境後前往集中檢疫所檢疫，於3月17日接受檢疫期滿前採檢，結果都是陰性。

指揮中心指出，兩名漁工檢疫期滿後，便前往其他住所進行自主健康管理，3月24日搭專車至醫院自費採檢，結果也都是陰性，但因為同行者中有5人確診（案1015至案1019），因此被列為居家隔離對象。但公司在3月29日逕自安排他們去醫院自費採檢，最後於今日確診。

指揮中心表示，兩人的Ct值分別為34及31，血清抗體仍在檢驗中，由於2人在台期間均無症狀，目前已掌握個案接觸者共6人，其中有4人列為居家隔離，2人自主健康管理。

陳時中表示，自印尼入境的漁工（案1029），在居家隔離期間，公司便逕行安排採檢，雖時間短，但已違反居家隔離規定，後續會再針對違法狀況裁罰公司。莊人祥也補充說明，目前由衛生局調查中，但不會去罰漁工，因為主要是仲介帶他走的，所以會針對這個部分，去了解這例違反的條例。

(中時新聞網)