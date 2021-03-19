頂級香氛因疫情無法出國消費，讓買氣留在台灣，去年整體業績成長10到20％，香氛業者今年也加碼投入行銷預算推快閃店、來店禮等活動強化買氣，對於電商也投注更多心力，業者觀察北部、南部香氛市場需求差異，北部清新調熱銷，南部則是花粉香最受歡迎。
在疫情下，身體保養、家居擴香、香氛業績持續攀升，香氛業績成長最為顯著，家居擴香、蠟燭品項則在冬季銷售最受歡迎，業者觀察，北部消費者喜愛個性品牌，小眾品牌也受到青睞，越獨特越個人的香氣越受歡迎，南部則是要聞得到味道的香調，以大品牌經典香最受歡迎。
蟬聯銷售冠軍的英倫香氛品牌Jo Malone London，19日起至28日，在1914文創產業園區忠孝3角，打造全球首座「Jo Malone London熱帶島嶼花園香氛吧」，讓消費者搶先體驗Blossoms花園系列「黃槿花香水」與「朱槿花芳醇香水」，另有驚喜香氛禮物和期間限定特調飲料。
diptyque則有消費贈禮活動，凡於10／10 APOTHECARY櫃點或diptyque形象店購買爵夢淡香精，即贈Draft Land Orphéon雞尾酒兌換券1張，可兌換一杯Orphéon雞尾酒，數量有限，送完為止，詳情店洽。
(中時 )
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