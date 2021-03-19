高頻高速、車用電子及消費性產品需求暢旺，讓銅箔陷入嚴重供不應求，代工費漲勢難止，玻纖中低階產品需求亦強勁，市場預期金居(8358)及榮科(4989)今年獲利可望遠優於去年，榮科股價逆勢漲停，創下2018年8月15日以來新高，建榮(534)因整理已久，亦同步漲停。

新冠肺炎疫情加速新科技新應用普及，且自2018年下半年停滯兩年的全球車市自去年下半年復甦，ADAS往中低階車款滲透，帶動車用電子需求高度成長，加上NB及消費性產品需求暢旺，讓PCB上游材料-銅箔及玻纖自去年第4季開始供不應求，尤其是銅箔，在銅價飆漲及高頻高速銅箔可供應廠商有限下呈現嚴重供不應求，目前只能排單生產，近期報價更是連番上漲，銅箔基板廠普遍預估，銅箔缺貨問題今年可能無法紓解。

受惠於銅箔加工費連番上漲，金居及榮科今年前2月合併營收表現不俗，金居前2月合併營收為11.81億元，年成長21.98%，榮科前2月合併營收為5.76億元，年成長23.47%。

儘管相較於銅箔，玻纖產業供給吃緊程度已較之前緩解，但紓解是因高階產品終端客戶受到上游IC材料缺料影響拉貨延後，目前中低階玻纖布需求相當穩定，亦處於供給偏緊。

據業界表示，由於5G真正的需求還沒有開始，且汽車電子相關應用日益廣泛，隨著新冠肺炎疫情趨緩，相關需求可望顯現，玻纖布產業可望進入新的成長循環期。

建榮去年前3季稅後盈餘為8227萬元，每股盈餘為0.42元，今年前2月合併營收為2.34億元，年成長4.98%。

(時報資訊)