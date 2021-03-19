華航2名機組員傳在居檢期間把手機放家中，偷偷開車外出，目前兩人已被送至集中檢疫所，對此，華航回應證實，已提報主管機關，將依中央流行疫情指揮中心規定辦理，並按公司規定處分。

華航表示，經查兩位機組員確實於二月底執行勤務後，違反居家檢疫規定外出，已主動提報主管機關，依中央疫情指揮中心之規定辦理，並按公司獎懲規定處分。

華航重申，員工如有違反防疫規定者，將依獎懲規定從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱，嚴格落實防疫。

(中時新聞網)