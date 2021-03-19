手機放家中？華航2空服員居檢落跑將被懲處 13:132021/03/19 中時新聞網 中時、 黃琮淵 、 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華航2機組員居檢落跑，手機放家中，華航將懲處。（圖／Shuttestock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航2名機組員傳在居檢期間把手機放家中，偷偷開車外出，目前兩人已被送至集中檢疫所，對此，華航回應證實，已提報主管機關，將依中央流行疫情指揮中心規定辦理，並按公司規定處分。 華航表示，經查兩位機組員確實於二月底執行勤務後，違反居家檢疫規定外出，已主動提報主管機關，依中央疫情指揮中心之規定辦理，並按公司獎懲規定處分。 華航重申，員工如有違反防疫規定者，將依獎懲規定從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱，嚴格落實防疫。 華航2空服居檢趴趴走 莊人祥：開罰10到100萬 (中時新聞網) #華航 #外出 #空服員 #手機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資生堂千金爽吃免費鮭魚 留一堆醋飯被砲轟 她緊急回應了 07:382021/03/19 娛樂 屏縣刑大偵二隊長涉貪 車上搜出16萬 04:102021/03/19 地方新聞 豬五花2小片520元！老闆稱是天母本地豬 4千人傻眼開酸 09:142021/03/19 生活 中階旗艦新機熱鬧開打 防水、防塵、鏡頭像素提升 04:102021/03/19 時尚消費 回家途中驚見奪命阿飄站整排 網嚇：瞬間懷疑人生 00:312021/03/19 生活 寵物情緣／絕非飯飯之輩 宋柏緯彈吉他愛喵秒跟唱 06:582021/03/19 娛樂 曾與警政署長陳家欽交手 高齡珠寶大盜陳清課犯案累累 12:132021/03/19 社會 貨運撐腰 華航去年小賺1.4億 04:102021/03/19 產業．科技 霾害茫茫 中醫激推7種清肺食物 全都菜市場就能買到 09:132021/03/19 健康 矽創、義隆 股價創高 04:102021/03/19 證券．權證 18歲無照男偷開父親賓士車撞死騎士 父：昨晚吃飯時兒子不見了 12:282021/03/19 社會 室內植物注意4大禁忌 擺錯風水恐招小人 10:312021/03/19 運勢 頂替華為出征 小米宣示大陸品牌手機重返台灣 11:502021/03/19 生活 生活熱門新聞 社區保全踩萬元潮鞋上班 她一問背景嚇傻：臥虎藏龍 - 生活 凍3天！周日冷空氣變更強 氣象局：恐升級冷氣團 - 生活 改名扣打用光踏上「不鮭路」？律師曝一招輕鬆解決 - 生活 今天來了9隻鮭魚 壽司郎店員崩潰對話曝光網笑噴 - 生活 確診數破千！今增6境外 自菲律賓、美國、巴拉圭及印尼入境 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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