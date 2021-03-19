通路商敦吉（2459）近年轉型有成，製造事業群受惠音圈馬達（VCM）斬獲美系品牌客戶大單，逐漸取代通路業務成為公司獲利主引擎，配合車市自去年下半年回溫，全年毛利率達20.4％，每股賺進4.25元；董事會19日宣布配發3.3元歷年最高現金股利，以19日收盤價計算殖利率達6.18％，配發率逾七成。

敦吉為因應客戶VCM零組件訂單需求，積極加開產能，廈門廠將擴產三至四成，預計今年7月到位，屆時月產將達到1億顆左右。

敦吉近年藉由製造與驗證事業群，逐漸跳出傳統通路框架，去年獲利高達5.02億元，創近10年來新高，其中逾九成貢獻來自上開兩大事業群；另外法人也認為，通路事業群已見底部，再下行空間有限，公司也日趨朝向高毛利代理產品發展。

透過事業體結構轉變，配合既有高殖利率題材，引發市場對敦吉估值進行調整，法人更自2月以來逐步加碼，帶動股價再度重回2006年高點附近，19日收在53.4元，漲幅2.5％。

(工商 )