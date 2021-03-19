信邦電子(3023)公布109年財報，全年稅後盈餘為21.14億元，年成長23.01%，創下歷年新高，每股盈餘為9.08元，隨著智能化新產品出貨放量，信邦預估，今年營運以兩位數成長為目標。

109年雖受新冠肺炎疫情、新台幣及人民幣升值等不利因素影響，信邦整體營運表現依舊亮眼，全年合併營收為217.98億元，年成長21.87%，創下歷年新高，合併毛利率25.63%，較前一年度25.66%減少0.03個百分點，營業淨利為26.49億元，年成長39.96%，稅後盈餘為21.14億元，年成長23.01%，亦是歷年新高，每股盈餘為9.08元，自98年度起已連續11年正成長。

信邦董事會亦通過盈餘分配每股現金股息6.3元。

信邦前2月合併營收為38.47億元，較去年同期成長33.14%。

展望未來，信邦表示，公司佈局仍以高附加價值的連接線模組整合為發展方向，因應產業發展的脈動與客戶產品開發的趨勢，提供具有附加價值的整合性服務及高品質的產品給客戶，今年仍以追求兩位數成長為目標。

(時報資訊)