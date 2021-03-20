中美兩國高層戰略對話18日在美國阿拉斯加州舉行，雙方就聚焦合作、管控分歧展開討論，並談及新疆、香港、台灣等問題，但雙方均態度強硬。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，美國拜登政府上台後，「蔡英文總統對兩岸緊張情勢非常清楚，但她並沒有意願撲滅黨內台獨勢力，反而是在縱容獨派成長。且大陸是否攻台，是要看其內部需求，一些自以為是兩岸專家名嘴的言論，可能就成了大陸動手的理由」。

據《中評社》報導，吳子嘉19日出席一場探討美中與兩岸關係的座談會，對於中國大陸會不會對台動武，吳子嘉認為，這只是代價與時間的問題，以過去的例子來看，一直都是看其內部的問題，意即當大陸內部有這個需求的時候就會動手，這在過去的歷史上也有出現過，因此，有些自以為是、號稱兩岸專家的言論，剛好就是給中國大陸理由的具體條件。

對於蔡英文是否會想透過擺平黨內獨派勢力來改善兩岸關係，吳子嘉認為，大家首先要了解的是，民進黨內部的台獨勢力，是因為蔡英文當總統後相當程度的縱容，讓獨派形成更大的力量，這是現實；也就是說，這跟過去幾年川普對陸採取強硬的作為，造成「獨派」很大的誤解，認為有機會搞「台獨」的可能性，他強調，這才是問題的核心與真象。

(中時新聞網)