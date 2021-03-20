立委陳玉珍話題不斷，本刊18日直擊她與一名眼鏡男深夜在台北街頭曖昧緊黏，隔天便立刻切換成「立院女戰神」模式，本會期擔任衛環委員會召委的她突襲民進黨團，讓國民黨在人數劣勢的情況下，成功表決通過「疫苗採購調閱專案小組案」。

高壯眼鏡男與立院女戰神深夜漫步北市街頭。（圖／攝影組）

立法院朝野昨（18）日再度為疫苗採購專案小組一案交鋒，陳玉珍帶領黨團立委奇襲成功，以人數劣勢成功表決通過「疫苗採購調閱專案小組案」，迫使執政黨立委緊急占主席台抗議。事後面對民進黨立委群起抗議，質疑這項臨時提案不僅沒有由議事人員完整宣讀、立委沒看到提案內容，就連行政單位也沒有上台說明。陳玉珍對此則認為這是善用議事規則，成立疫苗採購調閱專案小組是為全民善盡監督之責。

立委陳玉珍昨天針對本刊深夜直擊其與眼鏡男街頭漫步，她坦承確實和該男單獨走了一段路；面對記者追問對方是「男朋友嗎？」，陳玉珍語帶保留地說：「還不算」，答話直截了當，用詞卻留給外界無限想像。

陳玉珍還原當晚現場表示，那天她與友人總共五人、兩男三女去酒吧，「一點多就各自散了，我有跟我朋友走一段路，」記者問「是好朋友嗎？」陳玉珍沈默一會說「也還好，一般般。」

針對本刊拍到眼鏡男摟著她，陳玉珍則錯愕的連說兩次「有嗎？沒有啊？」、「我沒有那種感覺」，她表示當天大家都有喝一點酒，對方「還不算男朋友」。

陳玉珍在立法院國民黨團戰力十足，去年立法院對監察院長被提名人陳菊進行審查時，國民黨佔領主席台杯葛議事，當時陳玉珍全副武裝強悍堅守主席台的畫面佔盡媒體版面，本屆她擔任國民黨團首席副書記長，更幸運中籤擔任社福及衛環委員會召委，如今有感情滋潤，想必有望為問政戰力再添柴火。

高壯眼鏡男與立院女戰神深夜漫步北市街頭。（圖／攝影組）

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(中時新聞網)