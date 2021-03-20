台東縣衛生局20日表示，由中央發放的新冠肺炎AZ疫苗已到位，共300劑左右，22日將集中在台東馬偕醫院由醫護人員優先施打，將陸續向中央爭取更多疫苗，期望中央協助調撥。
衛生局表示，目前收到的AZ疫苗數量太少，不足以供應全民，所以先安排第一線的醫護人員施打，另因疫苗不能任意移動，決定統一集中在馬偕施打，以免有其他保存問題。
台東馬偕醫院表示，已經收到疫苗，數量為30瓶，可提供300人進行施打，不過光是院內醫護人員就有1000多名，而這是全縣醫護人員都可申請施打，可謂是供不應求。
(中時 )
台東縣衛生局20日表示，由中央發放的新冠肺炎AZ疫苗已到位，共300劑左右，22日將集中在台東馬偕醫院由醫護人員優先施打，將陸續向中央爭取更多疫苗，期望中央協助調撥。
衛生局表示，目前收到的AZ疫苗數量太少，不足以供應全民，所以先安排第一線的醫護人員施打，另因疫苗不能任意移動，決定統一集中在馬偕施打，以免有其他保存問題。
台東馬偕醫院表示，已經收到疫苗，數量為30瓶，可提供300人進行施打，不過光是院內醫護人員就有1000多名，而這是全縣醫護人員都可申請施打，可謂是供不應求。
(中時 )
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