國發會公布，110年2月景氣對策信號綜合判斷分數為40分，較上月增加3分，燈號轉呈紅燈，這也是逾十年來首度亮出代表景氣過熱的紅燈；國發會指出，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟持續走強。

今年元月景氣綜合判斷分數升至37分，創下2010年10月以來最高，景氣亮出連續第二個月黃紅燈；2月再增3分，跨過紅燈門檻的38分，亮出十年來首顆紅燈（上次紅燈是2010年8月），且綜合判斷分數創下1989年4月以來、逾31年新高。

國發會表示，整體經濟表現強勁，除因疫情影響致去年基期較低外，主要受惠新興科技應用、遠距商機需求續強，加上傳產貨品需求持續回溫，2月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

110年2月景氣對策信號綜合判斷分數為40分，較上月增加3分，燈號轉呈紅燈。9項構成項目中，工業生產指數、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數皆由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；其餘6項燈號不變。此外，領先指標不含趨勢指數為106.69，較上月上升0.52%。同時指標不含趨勢指數為106.80，較上月上升1.35%。

展望未來，國發會指出，隨各國陸續施打疫苗，主要經濟體持續採行寬鬆政策，有利全球經濟回穩，出口動能可望續溫。投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資擴增，台商及外商持續加大在台投資，以及公共建設加速執行，均有助推升國內投資動能。此外，國內景氣增溫，國人在國內消費持續成長，民間消費動能亦將回升。惟疫情發展及國際貿易紛爭之不確定因素仍在，恐影響全球經濟復甦步調，仍須審慎關注後續發展，並妥為因應。

(時報資訊)