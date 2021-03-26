桃園地檢署25日對台北榮總桃園分院健檢疑案，到台北、桃園等9處搜索，並約談廠商及醫院相關人員，台北榮總桃園分院回應，「本案係調查多年前之舊案，本院全力配合調查，期能盡早釐清真相。」

台北榮總桃園分院自2019年1月起將健檢業務改革列為首要任務，立即成立專案工作小組研討改進，該小組除了院內相關主管外，並外聘專家，先進行編制及人事調整，再逐步修正每一個細節，制訂標準作業程序，納入內控機制稽核，進行制度化的管理。

近幾年來北榮桃園分院醫院軟硬體及服務品質不斷提升，於2020年在桃竹苗區域醫院中醫療業務成長進步為第1名，代表近幾年醫療服務量能不斷提升，加上醫護人員視病猶親的服務態度，獲得民眾的評價持續走高，而該院也將繼續秉持五大核心價值「榮譽、熱誠、誠信、品質、效率」，推動醫院繼續不斷的進步，提供就醫民眾優質醫療照護。

(中時 )