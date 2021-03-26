關山鎮農會理事長周敏偉（左）26日特地捐贈台大、台東馬偕醫院近300箱「關山米乖乖」，盼能由零食減緩就醫兒童的不適，受到此舉感動，物流貨運業者所長黃偉閔（右）也共襄盛舉。（蔡旻妤傳真）

今年兒童節前夕，若小朋友去醫院看診，或許有機會收到人氣爆棚的零食「乖乖」；關山鎮農會理事長周敏偉26日特地捐贈台大、台東馬偕醫院近300箱「關山米乖乖」，盼能由零食減緩就醫兒童的不適，此外，受到此舉感動，物流貨運業者所長黃偉閔也共襄盛舉，免費將愛心送至台東馬偕。

關山鎮農會「米國學校」前停放1台貨運車，車內不是農會即將出貨的商品，整車裡頭裝載周敏偉滿滿的愛心，他將280箱的「關山米乖乖」將分送給至醫院看診、就醫的兒童們，周表示，盡一份棉薄之力，希望孩子吃到美味可口的乖乖，能減緩因生病帶來不舒服的感受。

周敏偉表示，由於自己有慢性疾病，不時得往台大醫和台東馬偕醫院奔波，感謝醫護人員用心的照護才逐漸好轉。然而他在回診檢查時，經常見到小朋友看醫生時不舒服的狀況，覺得很心疼，畢竟自己也是3個孩子的父親；所以盼在兒童節前將米乖乖送至醫院，並請醫護人員代為發送。他說，「乖乖」帶有幸運和福氣的意涵，能夠讓小朋友身體健康、平安又「乖乖」。

嘉里大榮物流台東所所長黃偉閔表示，公司本身就常參與公益活動，聽到這樣的善舉，他決定免費贊助將米乖乖載運，並說如未來有愛心物資配送，他也願意提供協助。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，「關山米乖乖」從2017年起推出至今，不只蘊藏許多人孩提時的美味記憶，更加入以「關山米」為原料取代傳統的玉米粉，增添了營養健康的成份，除了消費者喜歡食用、也是最佳「伴手禮」，銷售將近達3萬箱左右。

(中時 )