109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級季軍戰，無緣3連霸的健行科技大學和從高雄北上挑戰的義守大學，經過40分鐘大戰，健行克服領先一度落後的考驗，90比84收下勝利及季軍。

半場打完落後2分的義守大學，第3節進攻火力有所復甦，靠著14比4高潮一度超前5分，不過該節後段健行在劉彥廷、陳范柏彥兩位替補好手發揮下，再度要回領先優勢，並邁向勝利。

健行以陳范柏彥22分最高，並抓下6記籃板，隊友林梓峰、謝亞軒各贊助16分、14分；義大以中鋒呂威霆23分、11籃板最佳，白曜誠15分，飆進4記三分球的後衛劉承彥14分。

賽後大專體總為準畢業生進行他們在UBA的畢業典禮，為了感謝球員貢獻，義大還特地做的金牌送給8強複賽「蛋傷」、本季達成UBA生涯1000籃板紀錄的呂威霆及隊友吳彥侖金牌。

本季歷經整合、球隊傷兵不斷等考驗的健行科大，雖然無緣爭冠，但教練劉孟竹和球隊都收時好心情面對今天的季軍戰，也期許下個球季再來，希望能再闖冠軍賽。

義守呂威霆（左）繳23分、10籃板UBA畢業作。（大專體總提供）

健行及義守畢業生，左起為健行劉駿霆、謝亞軒、孫立成、孫永成、林梓峰，義守陳孝禹、吳彥侖、呂威霆。（大專體總提供）

(中時 )