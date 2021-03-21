身為上季「雙料(年度與總冠軍賽)MVP」的台啤後衛「小安」蔣淯安，日前經過核磁共振(MRI)詳細檢查，確定左膝蓋半月板出現輕微撕裂，預計下周五前往桃園長庚接受PRP注射治療，大約將會至少缺席4周，小安說：「遇到就遇到了！」

「應該是在彰化打例行賽期間，我就發現膝蓋有點緊緊的，接著就積水了，可是當時照超音波，醫生說應該沒事，我也沒有在意，」蔣淯安說，「但在下半季一口氣連打4場，膝蓋又再積水了，我才跑去輔大醫院照MRI，確定半月板裂了。」

儘管醫生預估蔣淯安至少需要休兵4周，小安自己卻抱持相當悲觀態度，「我不知道大約要花多少時間恢復，醫生雖然告訴我大約4周，我卻自覺沒辦法恢復如此神速，反正接下來就看狀況，遇到就遇到了！趕緊把膝蓋問題解決就好。」

畢竟台啤本季拿下24勝1敗，幾乎篤定以例行賽排名第1身分挺進季後賽，季後賽首輪的開打時間是5月1日，蔣淯安可以擁有相當充裕的時間復健，「接下來就看打完PRP之後的恢復狀況，然後相信自己能在季末歸隊，續幫台啤爭冠。」

(中時 )