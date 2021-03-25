針對日本《共同社》21日報導指出，美國國防部長奧斯汀與日本防衛相岸信夫日前會談時，雙方確認在台灣發生突發狀況時將密切合作；中國大陸若武力攻台、美軍將馳援台灣，日本自衛隊也考慮提供協助。高雄大學政治法律系教授楊鈞池卻認為，美、日在台海仍是保持「戰略模糊」。

楊鈞池接受香港媒體《中評社》專訪時分析說，美國與日本對台海採取的是「戰略模糊」，比如若發生軍事衝突，美國和日本不會清楚表態，一方面是避免中國大陸與台灣可能有誤判；二來，大陸發動軍事衝突的成本考量，至少要納入美、日兩國。

楊鈞池說，保持戰略模糊，並非代表不作為，有時也要做一些動作。美日這次就是如此，透過言語或行為等方式，主要目的是警告大陸，但不會精準告訴你最後採取甚麼動作。若大陸不斷提高威脅動作，美日也會有所反應。大陸今年開始實施「海警法」，對日本產生威脅；而日本今年也會實施大規模軍演，不一定針對釣魚台，所有日本的離島、台灣，甚至南海都有可能。

楊鈞池認為，很多日企生產線就在中國大陸，雙方經貿利益非常緊密，日本和大陸若真的發生衝突，也是一個大問題。

(中時新聞網)