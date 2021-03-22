前輪可見彈孔。（趙雙傑攝）

嫌犯遭逮捕上警車。（趙雙傑攝）

台北市保安大隊今日凌晨在濱江街設置臨檢站進行路檢時，一名駕車的高姓男子載著王姓通緝犯看到臨檢站，企圖直接衝過臨檢站逃逸，隨後警方開了8槍擊中休旅車右前輪，並將該車攔下，逮捕高男及王男，並查獲毒品，訊後將依法送辦。

(中時 )