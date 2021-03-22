嫌衝撞臨檢站 北市警開8槍中胎逮人 07:392021/03/22 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 車輛遭擊中停放路邊。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前輪可見彈孔。（趙雙傑攝） 嫌犯遭逮捕上警車。（趙雙傑攝） 台北市保安大隊今日凌晨在濱江街設置臨檢站進行路檢時，一名駕車的高姓男子載著王姓通緝犯看到臨檢站，企圖直接衝過臨檢站逃逸，隨後警方開了8槍擊中休旅車右前輪，並將該車攔下，逮捕高男及王男，並查獲毒品，訊後將依法送辦。 周休二日湧入大量人車 苗栗警方加強宣導交通安全 倫敦數千人上街抗議防疫限制 英警逮捕33人 (中時 ) #臨檢 #衝撞 #遭警方 #開槍 #逮人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 笨賊偷汽車零件遭鎖車內囚6小時 苗栗警鷹眼逮人 11:572021/03/21 社會 三重KTV一晚爆發2起衝突 媒體拍攝險遭殃 11:092021/03/21 社會 男不務正業靠行竊維生 警方19日將他逮捕到案 14:222021/03/21 社會 MiLB》小熊新秀持毒被逮 前光芒新秀終身監禁 12:442021/03/21 體育 西濱追撞火燒車 姨甥成焦屍 04:102021/03/21 社會新聞 毒蟲通緝犯謊報線索趁亂逃亡5小時 涉脫逃罪判刑2月 09:172021/03/21 社會 【西濱車禍】火燒車3人亡 盧秀燕慰問家屬指示社會局協助處理 15:032021/03/21 社會 杉林蜂農遭蜂螫休克 緊急救護恢復生命跡象 13:012021/03/21 社會 國1飆速失控 轎車撞斷路燈「飛車」翻邊坡4傷 1人甩飛車外 21:292021/03/21 社會 笨賊闖空門見萌貓忘情狂擼 意外留鐵證秒被逮 11:182021/03/21 萌寵 涉嫌刺傷「含羞草」團員 主嫌再捲感情糾紛遭押走毆傷 18:502021/03/21 社會 社會熱門新聞 護理師獨爬南投金龍山 慘遭搶劫綁樹上 - 社會 原料成本飆 機車下半年喊漲 - 社會新聞 - 中國時報 8500萬上空法拉利現身台北街頭 駕駛裝扮眾人驚呆 - 社會 喝醉遭2男前後進攻 嫩妹以為男友求愛嬌嗔扭動 - 社會 拆板模比賽輸了遭脫衣綑綁性侵 國二少女：願賭服輸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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