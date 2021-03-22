台灣豪華車品牌規模最大的車主高爾夫盛事「2021 LEXUS CUP車主高爾夫球賽」，Lexus總代理和泰汽車宣布，球賽將從4月29日起於北、中、南區舉辦10場賽事，凡參加者皆可獲得參加禮「LEXUS x Onoff Fairway Wings Aka（鐵木桿）」乙支及「LEXUS x Castelbajac高爾夫聯名帽」乙頂，並安排多項一桿進洞幸運大獎，包含「LEXUS UX200菁英版」、「義大皇家酒店總統套房雙人住宿券」、「德國Himolla電動功能椅」及「富盟旅遊二天一夜東京直升機高爾夫雙人行程」，即日起開放車主報名參加。

和泰汽車指出，今年度的LEXUS CUP特別增加趣味賽外賽，與專業駐洞教練一較高下的「Beat the Pro近洞挑戰賽」、每一洞都是關鍵的「賓果連線」、考驗擊球直覺的「距離神預測」以及挑戰精準度的「Closer to LEXUS親密挑戰」，希望全面提升今年度賽事的趣味性與可看度。

(工商 )