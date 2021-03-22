看準「偽出國」商機，city’super全台7店本月25日至28日舉辦年度「會員尊榮日」，super e金卡會員、HAPPY GO VIP消費不限金額88折，普卡會員全面9折；並因應4月清明節祭祀和春遊所需，匯集米麵、歐洲特級初榨橄欖油等油品醬料、日本糖果零食等上百項商品，有「買1送1」、「1+1」優惠，金卡會員消費滿1000元點數4倍回饋、滿2000元點數5倍回饋。

city’super攜手日本拉麵名店「一風堂」推出超市獨賣、日本直送「一風堂豚骨拉麵禮盒」，原價750元、特價625元。（city’super提供）

根據city’super觀察，日本糖果零食、拉麵禮盒銷量皆創下近3年新高，日本拉麵名店、飯店牛肉麵銷量都翻倍成長，看準此商機，獨賣曾連續3次獲得電視冠軍拉麵王殊榮的「一風堂豚骨拉麵禮盒」推出日本直送的經典原味、辣味豚骨兩種高湯口味，復興店會員日限定買「1+1」盒，送總市價840元的一風堂商品兌換券及品牌專屬限量保冷袋。

看好今年日本酒買氣爆發，今年第1季較去年同期成長1.1倍，其中清酒銷售占比近70%，消費族群也逐年趨向年輕化，價位帶以1500至2500元間的「純米大吟釀」最熱銷，指標性的「獺祭」、「久保田」、「梵」皆為人氣清酒品牌。3月25日至4月7日同步推出17家日本酒廠直送，超過50款清酒、利口酒限時優惠消費滿2000元，有機會抽市價8800元的「梵 超吟 純米大吟釀」、市價4900元的「久保田 萬壽自社酵母仕入」等4支在台灣熱議的清酒。（未滿18歲請勿飲酒）

city’super日本三幸北海道蛋黃雪宿米果、新瀉仕選米果（明太子風味），買1送1特價115元。（city’super提供）

city’super獨賣「久保田 萬壽純米大吟釀」720ml，市價3100元、特價2790元。（city’super提供）（未滿18歲請勿飲酒）

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