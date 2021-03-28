有網友在網路論壇《Dcard》PO出南部婚宴超浮誇菜色，除了龍蝦、鮑魚等多樣高級海鮮，4小時共上了25道菜，澎湃程度被網友喻為「豪華痛風餐」，照片曝光後有賓客透露，就是位於台南的「海口」海鮮餐廳，眾人好奇到底是怎樣的新人能出手這麼霸氣？記者致電海口餐廳，業者證實昨天是自家老闆嫁女兒。

網友PO出婚宴重頭戲大菜帝王蟹。(圖/截自Dcard)

網友說，光是螃蟹就來了兩種。(圖/截自Dcard)

根據網友PO出的婚宴菜色，包括龍蝦生魚片、巨無霸干貝、超厚切烏魚子、巨大黑鮑魚、超肥大生蠔，還有鰻魚、烤魚、炸魚，當大家已經吃到很撐時，又來了帝王蟹、牛排，最後連餐後水果也多到誇張，婚宴從頭到尾吃了4小時，共出了25道菜，東西多到讓參加婚宴的賓客幾乎飽到「崩潰」。

網友PO出南部婚宴的龍蝦生魚片。(圖/截自Dcard)

網友PO出南部婚宴的巨大黑鮑魚。(圖/截自Dcard)

照片曝光後引起外界好奇，到底是誰結婚能如此浮誇？記者致電海口海鮮餐廳，店家證實昨天是老闆嫁女兒，菜色是經過老闆特別挑選配置，所以有別於餐廳平時辦的一般婚宴，至於一桌多少錢並不清楚，有媒體報導，同行業者估算，不包括料理費用，整桌光是海鮮的賣價就要至少3萬元。

網友PO出超厚切烏魚子，還有跟手掌一樣大的超肥大生蠔。(圖/截自Dcard)

網友形容，上到鰻魚這道菜時，大家已經快飽翻。(圖/截自Dcard)

網友PO出婚宴連餐後水果都很浮誇。(圖/截自Dcard)

有網友回應，看到餐前的甜點buffet本來覺得還好，結果繼續往下滑差點沒被嚇呆，驚嘆「超級豐盛又巨大啊！好浮誇！」、「這真的扯」、「這種菜色會讓賓客記一輩子吧，有夠厲害！」，不少網友羨慕「嫁有錢人真好」、「真的是大戶人家」。

台南辦桌超霸氣 烏魚子整塊上桌 網友:超狂

(中時新聞網)