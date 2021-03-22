員林市長游振雄（中）去年底認購百果山上湖水里黃煥奎楊桃園中的百年楊桃樹，近日正值產季，員林果菜市場設計專屬楊桃禮盒，正式在電商平台東森購物網上架販售。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄（中）去年底認購百果山上湖水里黃煥奎楊桃園中的百年楊桃樹，近日正值產季，員林果菜市場設計專屬楊桃禮盒，正式在電商平台東森購物網上架販售。（謝瓊雲攝）

游振雄大讚百年楊桃果實個頭雖小，但肉質細嫩且香甜多汁，不像一般楊桃會有帶點澀感，吃過的人都讚不絕口。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄去年底認購湖水里1株百年楊桃樹，現正進入楊桃產季，身兼員林果菜市場董事長的他指示果菜公司設計專屬禮盒，在彰化縣政府輔的電商平台東森購物網正式上架銷售，數量有限，歡迎消費者踴躍選購；員林市民可直接向果菜市場洽購，將有專送到府服務。

員林百果山是楊桃重要產地，遍及湖水里、出水里、林厝里、東北里等山坡地，主要有果實金黃碩大的青墘厚稔種、綠邊皮薄的馬來西亞種、台農一號軟枝楊桃與秤錘種，另有製成楊桃汁的酸楊桃。

游振雄表示，百年楊桃果實外觀光澤鮮豔，呈現橙黃色至橘紅色，肉質細嫩鮮甜多汁且富含楊桃香氣，每顆重約400克以上，產季預計到4月中旬左右，首批禮盒已於18日上市；每盒4斤裝、每組2盒售價599元，歡迎踴躍訂購。

員林市農會楊桃產銷班第一班68歲班長黃煥奎說，家族世代種楊桃，百年楊桃是爺爺那一輩所種植，如今樹徑已達260公分、需3個成人合力環抱，每年結實纍纍，產季約可採收300斤、900粒果實。

游振雄說，早期員林百果山是楊桃重要產地，楊桃汁更是盛極一時；但楊桃管理費工費時且價格低迷，老農找不到下一代接手陸續離農，也使種植面積大幅萎縮，實在可惜，盼藉由百年楊桃推廣，讓百果山楊桃產業延續下去。

果菜市場總經理許國良說，百年楊桃禮盒除了和電商平台合作販售，也有民間盤商幫忙銷售出上百盒，歡迎消費者預約參觀果園，直接向產地購買，若員林市民可直接電洽，會有專人服務且免費送到府。

(中時 )