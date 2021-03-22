空軍參謀長黃志偉說明，當時編隊為4指隊形，1、3號機在內側前方，2、4號機在外側後方，2機疑似調整隊形時發生碰撞失事。（翻攝直播畫面）

空軍7聯隊2架F5E單座戰機今(22)日下午執行訓練任務時，疑似於空中擦撞墜海在屏東牡丹鄉近海失蹤，飛官羅尚樺在海面上被尋獲送醫不治殉職，另一名失聯飛官潘穎諄上尉仍持續搜救中。這起事故發生後，這次任務編組Zulu758飛行員與塔台的求救對話在稍早曝光。

編隊飛行員呼叫塔台，告知戰機墜落及地點位置並提及有人員跳傘，同時要求塔台人員協助標記墜毀的即時座標，並且請求出動搜救。在塔台回應是否確認為4號機位置後，飛行員再次強調是4號機2號機發生碰撞。以下為無線電通話全文：

編隊飛行員：下去了

編隊飛行員：....交界...跳傘

志航塔台：Zulu758請問需要什麼樣的協助

編隊飛行員：標記墜毀現在這個位置

編隊飛行員：幫忙標記一下Mark一下

編隊飛行員：麻煩一下 請搜救出動

志航塔台：好的

編隊飛行員：2機碰撞跳傘

志航塔台：Zulu758確認是4號機位置？

編隊飛行員：4號機2機碰撞

志航塔台：好的

塔台接獲飛行員求助之後，志航基地立即展開搜救行動。空軍參謀長黃志偉在晚間召開的記者會中表示，意外發生當時，戰機飛行高度為14000英呎採編隊飛行，編隊型態如4指，1號機3號機於內側前方，2號機4號機在外側後方，2號機與4號機接獲指令調整隊形時疑似發生空中碰撞。據同編組飛行員返航後指出，1號機3號機都有目視空中出現碎片及1座椅彈射，轉頭要確認飛機人員狀況時，事故戰機及座椅都已經墜入雲內無法確認。

空軍表示，每位飛行員身上都有攜帶能發射定位的緊急求生無線電，事發當時在空中有短暫聽到求生無線電作動，但隨即失去訊號。

(中時 )