台股近期回檔修正，高殖利率股備受投資人青睞，幾乎一宣布高配息消息，股價隔天便上漲，國泰金雖然還沒有具體數字，但光是擬加碼配息的說法，就讓今(23日)股價開高，網友也大聲喊讚，稱「過氣金城武還是帥」、「好險我有」。

國泰金去(2020)年稅後獲利760億元，每股稅後盈餘(EPS)有5.41元，市場認為，如果以國泰金近年現金股利配發率39-55%估算，國泰金現金股利很有可能有2.5元，與2018年相當，高於2020年的2元以及2019年的1.5元。國泰金今日開盤即跳空開在46.5元，上漲0.9元，盤中最高來到47元，漲幅逾3%，成交量也有7萬餘張，終場收在46.8元，上漲1.2元，漲幅2.63%。

對於國泰金擬加碼配息的好消息，也讓投資人興奮，網友一早就在批踢踢股板貼出「讚讚讚 過氣金城武還是帥」、「好險我有」、「國泰金～去年低價就買來存，價差、股息都可以穩穩賺」，還有網友貼「阿X我滿手富邦跟兆豐就是沒國泰」。

國泰金獲利表現一直不錯，但去年股價一直在40元附近徘徊，當時國泰金總經理李長庚曾以「金城武」妙喻表示，「金城武不會因為換穿另一件西裝就變醜」，至於現在(2020年11月)國泰金的低股價，是因為投資人不知道國泰金是金城武。

(中時新聞網)