萬海(2615)今天召開法人說明會，公司認為，今年市場變化很快，目前審慎樂觀看待，但還是有些挑戰，第3、4季來看都還有點遠，像是租船租金上漲、油價成本上揚都會影響，另外也可觀察塞港問題、準班率及接種疫苗後市場恢復情況。

萬海2020年全年營收818.8億元，年增12.24％，營業利益127.82億元，年增348.28％，歸屬母公司淨利113.17億元，創歷史新高，年增216.67％，每股盈餘5.1元。其中，2020年第4季單季每股盈餘3.5元，創單季新高。董事會通過將配發現金股利1元、股票股利1元，合計2元股利。

2020年疫情產生，導致缺工缺櫃，全年貨櫃運輸量下降1.4％，但因為上半年出貨不順，全球供應鏈產生問題，出貨集中在下半年，導致出貨火爆。今年這些問題能否解決，萬海認為，取決於疫苗接種及復工情況，另外，船舶準班率數字可以參考，如果疫苗接種良好，工人準時上班，船舶也會比較順。

今年過完年狀況跟過去差異不大，很多空櫃搬回到亞洲，亞洲有充裕櫃子，客戶出貨已經恢復正常。但全球而言，缺櫃狀況還是很緊，過完年後港口輪流塞港，必須觀察各地塞港情形。目前沒有辦法看到第3季或第4季，但進入長約談判，長約價格談判非常順利，顯見市場依舊很熱絡。

在1.3萬TEU大船的造船規劃上，萬海持續打造新船，不論船型大小，主要在應用面上，除了可以汰舊換新目前20年以上的舊船外，1.3萬TEU船舶可以投入美國，也可以投入印巴跟中東等航線。

另外，萬海強化亞洲到美西市場服務以因應強烈的客戶運送需求，美西航線改為定期航班，3月中旬起再從原本的每周2班擴大為每周4班，主要服務重點區域落在亞洲至美西等地，投入運能從原先的6至7千TEU，擴大至約1.3萬TEU～1.4萬TEU。

(時報資訊)