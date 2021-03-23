2021智慧城市展於今 （23） 日於南港展覽館2館登場，今年以「智慧物聯網引領智慧城市再升級」為主題，共有251家廠商、近1000個攤位呈現對智慧城市之願景。宏碁公司（2353）旗下建碁（3046）、安圖斯科技、宏碁通信、宏碁智通等將結合集團資源參展，分別展示在不同領域的智慧城市相關解決方案。

【宏碁智通多元支付產品嶄新局 由智慧交通擴展生活應用】

宏碁智通長期專注研發多卡整合技術與產品，是全台7成的公車智慧票證系統供應商。為因應IoT產業與智慧城市轉型的趨勢，宏碁智通提出智慧驗票與生活應用之整體解決方案，將產品應用由智慧交通邁入生活場域，迎來數據化、雲端化、平台化的智慧生活新氣象。

行政院將行動支付普及率提升至90%作為政策目標，宏碁智通響應政府政策，積極投入行動支付的建置及啟用，並將智慧多卡驗票機結合QR code掃碼功能，讓民眾使用手機掃碼即可支付車資，並在高雄、新北、金門等地實際執行。本次展出「展場智慧多卡驗票機」可適用於各個生活場域的智慧驗票解決方案，實現無代幣、無人工協助、亦搭配高效能的驗票及後端管理系統之智慧化交易服務，提供健身房閘門處、展場出入口等場域的支付需求。

宏碁智通由智慧交通擴展生活應用，於2021智慧城市展呈現 (由右而左) 展場智慧多卡驗票機、停車場支付模組、多卡通讀卡機。（宏碁智通提供／黃慧雯台北傳真）

【建碁物業雲管理平台 一次搞定資訊整合與數位轉型 解決企業痛點】

宏碁公司（2353）旗下建碁（3046）長期致力於智慧城市的發展，於2020年取得北美最大電動車Volta Charging充電樁的IPC的訂單，並持續著墨智慧城市中物聯網的研發；今年的智慧城市展，建碁以優異的平台技術領導者角色定調「建碁物業雲管理平台」，從中針對「智慧門禁與溫度偵測」、「智慧電表與數據管理」兩大科技物業管理方案。

受疫情影響，人類生活型態隨之改變，「建碁物業雲管理平台」透過物聯網技術提供給企業夥伴全新解決方案，可串接眾多物聯網設備並支援API串接，這次展出的「智慧門禁與溫度偵測」是透過台灣專業團隊所研發的臉部辨識引擎結合溫度偵測，可以有效地控管環境安全與人員健康狀態；「智慧電表與數據管理」運用台灣所研發的物聯網設備，以高品質、高穩定的技術，提供智慧城市建築、物業管理業者最便捷與快速的解決方案。

建碁公司所開發的「建碁物業雲管理平台」可以與其他平台達成垂直整合，快速啟用與導入；合作夥伴之一的金箍棒智慧物管（JGB Smart Property），其為包租代管業及社會住宅打造專屬的一站式租房管理平台，執行長田智娟表示：「物聯網 及5G技術的成熟與落地，讓房產科技（Property Tech）呈現躍進式的應用。金箍棒與建碁將整合智慧大樓及租房管理系統，包括物聯網設備、智能電表的數據串接，能更快速提供包租代管業者掌握即時能源及電力使用數據，讓業者無須逐戶抄寫電表，以自動化系統代替曠日廢時的人力工作。」

「建碁物業雲管理平台」展示智慧門禁與溫度偵測與智慧電表與數據管理。（建碁提供／黃慧雯台北傳真）

【宏碁通信推全方位智慧水城市解決方案 發表全新超氧抑菌機】

宏碁通信長期致力於智慧水務領域，提供包括智慧水表、智慧水質監控、以及智慧水儲存等解決方案；除此之外，宏碁通信亦針對民生用水發表全新「超氧抑菌機」，並更新「智慧用水水質監測系統」，透過智能控制有效維持水資源品質，在疫情世代下滿足消費者對生活品質的期待，也同時滿足政府對節水的推廣。

地球暖化所造成的氣候變遷，氣候變遷導致水旱災問題頻傳，水資源調節管理更顯重要；宏碁通信以智慧連接（Smart Connection）架構為基礎的智慧水城市解決方案，包含「智慧降雨防汛儲水系統」、「智慧讀表盒」、「智慧用水水質監測系統」、「超氧抑菌機」，協助政府從降雨、儲水、滯水、水資源監測到兼顧水品質，全方位針對「智慧水務城市」提出數項解決方案，不僅做到環境永續經營，進而讓水資源的使用變得更有效率。

宏碁通信的「智慧降雨防汛儲水系統」與智慧用水水質監測系統。（宏碁通信提供／黃慧雯台北傳真）

【安圖斯科技推Altos aiWorks 人工智慧運算平台】

2021智慧城市展，安圖斯科技偕同宏碁集團旗下子公司一同展出智慧城市解決方案。安圖斯科技致力於提供客戶高速運算、雲端運算及人工智慧平台解決方案，擔任高效能運算與AI環境部署的角色，此次於智慧城市展展出「Altos aiWorks 人工智慧運算平台」，以AI應用軟實力實踐智慧生活，推進智慧城市邁向更趨成熟的階段。

安圖斯科技推Altos aiWorks 人工智慧運算平台。（安圖斯科技提供／黃慧雯台北傳真）

在智慧城市發展的浪潮中，企業的痛點往往是AI開發技術門檻高、專業人才的缺乏，以及成本考量。安圖斯科技「Altos aiWorks 人工智慧運算平台」，以「共享資源」、「簡化流程」、「快速開發」為發展核心，結合Altos BrainSphere系列的運算產品與Altos Accelerator Resource Manager（以下簡稱AARM）智慧加速器運算資源管理系統，提供客戶高性能的整合方案。

企業需要仰賴大數據整合、深度學習，方能實踐智慧城市所須的AI應用，Altos aiWorks不只可以分析繁雜的影像及數據資料，快速建立、訓練及部署最佳化的機器模型，其中AARM還可以做到GPU資源最佳化與自動化調配運算工作，解決開發人員過往使用硬體資源、機器學習所面臨的高複雜度和高學習門檻。針對中小型企業、個人化需求的獨立開發者，Altos aiWorks也可靈活佈建，讓個人用戶仍可保有獨立開發且不受他人的環境影響，有助簡化繁雜的開發流程與管理。

本次共同展出的智慧城市解決方案，不論是宏碁智通的智慧停車、宏碁通信智慧水務解決方案，或是建碁物業雲管理平台，都能透過Altos aiWorks將數據資料進行多次學習與模擬，分配運算工作，實現AI應用，讓企業能有效掌握客戶，提升銷售成長。

2021智慧城市展論壇暨展覽將於3/23（二）至3/26（五）在台北市南港展覽館2館舉辦，有興趣的朋友可前往直擊，體驗智慧城市的未來。

(科技)