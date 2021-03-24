湖內地區老齡人（65歲以上）偏多，不時傳出老人車禍的消息。湖內警方表示，近來積極降低A1（死亡車禍）事故，希望對民眾車禍事故提出防制、因應作為，以降低事故發生率，並沒有刻意針對高齡者。

有網友戲稱老人騎（開）車是移動式神主牌，避之為宜。對於網傳每名警員每個月至少要開罰兩件違規，警方僅表示，有做滾動式的檢討，隨時修正。

警方統計湖內地區A1交通事故，今年1至2月間共計發生6件7人，與去年同期發生數（2件2人）相較，案件數增加4件，死亡人數增加5人，而所發生的6件A1事故中，高齡者占有4件，且均為肇事責任居多的一方。

依據高雄市民政局統計數據，今年2月全市高齡者人口占比為16.75％，而湖內分局轄內高齡者共計2萬5623人，占轄區全部人口數14萬6743的比例為17.46％，高於全市高齡者人口占比，顯見高齡者人口偏高。

警方表示，近來取締的案件，包含兩段式左轉、紅燈左轉的交通違規，發現違規者多缺乏正確的交通安全觀念，或忘了交通規則，此導致事故發生件數逐年提高。警方將持續取締交通違規，並宣導交通安全觀念，希望降低A1事故發生率。

(中時 )