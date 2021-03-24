水肥問題引發雙北大戰，新北市決定自己處理，將在蘆洲、汐止興建投注站，不過第一次公開招標23日截止，因僅有1家廠商投標、未達3家規定而流標。環保局預計30日第2次開標。

台北市去年4月1日禁止外縣市水肥進廠，爆發北北桃「水肥大戰」，新北規畫在蘆洲、汐止設置投注站，卻引發地方民代抗議。環保局表示，會持續與地方溝通。

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(中時 )

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