新北水肥站標案 參與廠商過少流標 13:222021/03/24 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北投肥站標案 參與廠商過少流標。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水肥問題引發雙北大戰，新北市決定自己處理，將在蘆洲、汐止興建投注站，不過第一次公開招標23日截止，因僅有1家廠商投標、未達3家規定而流標。環保局預計30日第2次開標。 台北市去年4月1日禁止外縣市水肥進廠，爆發北北桃「水肥大戰」，新北規畫在蘆洲、汐止設置投注站，卻引發地方民代抗議。環保局表示，會持續與地方溝通。 台中市社宅總體目標5,000戶達標 中市府評估各地需求持續興辦 竹縣義民中學6董事被擋 改選流會 (中時 ) #水肥 #流標 #大戰 #蘆洲 #汐止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國國會聽證會 離完全復甦尚遠 鮑爾重申支持寬鬆 04:102021/03/24 財經要聞 《生醫股》台康乳癌生物相似藥解盲達標 申請歐美藥證 07:442021/03/24 財經 行義路溫泉區有望就地合法化 04:102021/03/24 金融．稅務 《其他股》和運國際租賃完成5億人民幣聯貸案 11:252021/03/24 財經 涉浮報福興營區工程款 中工前董座遭羈押禁見 04:102021/03/24 財經焦點 警兒性侵案文章下架＋開罰 南投縣府FB遭灌爆：進南投國要自備貞操帶 00:352021/03/24 生活 專家傳真－越南電商市場ing 04:102021/03/24 專題周報 高流海音館掛門牌 27日滿載測試 04:102021/03/24 地方新聞 大解黨工撤回執行中投股利！國民黨9縣市黨部83筆不動產 將法拍 04:102021/03/24 焦點要聞 OMEGA向時間致敬 04:102021/03/24 時尚消費 發泡錠「服用禁忌」少為人知 營養師：這種人絕對不宜 13:132021/03/24 健康 生活熱門新聞 入夜雨勢快閃式灌進全台 專家：這裡水庫成最大贏家 - 生活 雨彈今晚炸台灣心臟 水庫解渴了？吳德榮回4字 - 生活 鋒面來了！今晚起全台雨神同行 入夜降雪機率增 - 生活 點生魚片咬一口像「鮭魚冰沙」 男氣炸 萬人戰翻：沒常識 - 生活 夜市吃蚵仔驚見「橘色蜘蛛」嚇壞 饕客秒懂狂讚 ：賺到了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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