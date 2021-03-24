蘇伊士運河「大排長榮」，美博士曝：全球貿易恐受衝擊。（圖／翻攝Julianne Cona IG）

長榮海運1艘超大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）於美國時間周二（23日）卡在蘇伊士運河，長榮對此回應，該貨櫃輪疑受強風吹襲，導致船隻偏離航道才擱淺。有專家針對此事表示，這種情況很少見，很可能對全球貿易產生巨大的衝擊，此外，該船擱淺也導致不少船隻被困於航道內，臉書粉專「Emmy追劇時間」也笑稱，這樣的回堵情況是「大排長榮」。

蘇伊士運河「大排長榮」，美博士曝：全球貿易恐受衝擊。（圖／摘自vesselfinder網頁）

長榮海運今台灣時間24日接獲租賃長賜輪的業者通知，該艘貨櫃輪從紅海進入蘇伊士運河時，疑受到強風吹襲，造成船身偏離航道，致使擱淺。該船卡在運河導致不少船隻的航運受到影響。

美國海事史學家Sal Mercogliano博士接受《BBC》採訪表示，「該船是有史以來在蘇伊士運河上擱淺的最大船隻」，這種情況很少見，很可能對全球的貿易產生巨大的衝擊，如果無法及時在漲潮時解決擱淺問題，恐不得不將貨物先行卸下。

蘇伊士運河「大排長榮」，美博士曝：全球貿易恐受重創。（圖／翻攝自臉書粉專「Emmy追劇時間」提供）

蘇伊士運河為全球少數能讓大型商船行徑的無船閘運河，橫跨埃及的蘇伊士地狹，長193公里，24公尺深，205公尺寬；此外，埃及政府於2015年時，對該運河進行了擴建，加深主要航道，並另闢一條與蘇伊士運河平行，長35公里航道供船隻航行。

蘇伊士運河連接地中海和紅海，為亞洲和歐洲間最便捷的航道，讓東西方間的航程，省下約42%的航行時間；此外，該運河目前有不少船隻因而無法雙向來往，暫時無法恢復運作，可能對全球物流造成影響。

值得一提的是，早在2017年時，日本1艘貨櫃船於蘇伊士運河，疑因機械故障導致擱淺，並造成短暫的回堵，當時，埃及當局也及時出動船隻拖吊，該船也在數小時內重回航道。

該報導表示，目前當地部署了多艘船隻協助長賜號脫困。

(中時新聞網)