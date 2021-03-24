擁有中職樂天桃猿、統一獅及味全龍3隊轉播的ELEVEN體育家族，昨天突發聲明不予三網路平台LINE TODAY、麥卡貝及Twitch合作，球迷無法在免費平台上收看轉播，而統一獅是由ELEVEN、MOMOTV各擁30場轉播權，如今MOMOTV跳出來表示，將與三平台展開洽談，滿足球迷收視權益。

臺灣優視(MOMOTV)今日發新聞稿表示，「今年球季開打之前，係由Eleven Sports主動請纓，代為出面販售統一獅30場主場賽事之OTT轉播權利，昨(23)日獲悉Eleven Sports因總部調整策略，終止與LINE TODAY、麥卡貝及Twitch等數位平台合作，並即日停止供訊，MOMOTV 與所有關心中華職棒賽事的球迷朋友一樣，同感錯愕；惟恐原屬MOMOTV的30場統一賽事也受影響。」

「本於服務球迷的初衷，本公司已於Eleven Sports片面發布聲明後，與各網路平台展開洽談，期盼於最短時間內，確認由MOMOTV所製播之統一主場賽事，除在有線電視頻道(CH75)上播出之外，仍然能夠於各網路平台上播出，希望滿足所有球迷的收視權益及需求。同時也期盼與原提供賽事直播服務的新媒體平台盡速達成合作意向，讓無法進場應援的球迷朋友也能透過不同平台觀戰，一同支持國內職棒賽事。」

據了解，目前MOMOTV所負責富邦悍將全主場轉播，而最近統一獅轉播場次為4月13日到4月16日，MOMOTV希望在此之前能與各平台談妥合作。

(中時 )