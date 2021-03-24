「天氣風險」分析師賴忠瑋表示，鋒面走後乾冷空氣接力報到，到下周前各地天氣都相當穩定，沒什麼降雨。(摘自天氣風險Weatherrisk臉書)

氣象局表示，鋒面已在今（24日）上半天通過，水氣自晚間起開始減少，各地天氣回穩，僅剩東半部有零星雨勢。「天氣風險」分析師賴忠瑋表示，鋒面走後乾冷空氣接力報到，北台灣早晚仍乾冷，周五（26日）起回溫更明顯，預計到下周前各地天氣都相當穩定，沒什麼降雨。

氣象局表示，鋒面已於今上半天通過，全台各地都出現陣雨情形，中部以北及東北部地區有陣雨，其他地區亦有局部陣雨，但雨區仍集中在北部地區及中部山區。今晚起至明天（25日）各地水氣減少，轉為東半部零星降雨的形式。

「天氣風險公司」天氣分析師賴忠瑋指出，雖然這波鋒面較完整 但由於停留台灣上空時間太短，整體而言對台灣水情沒有幫助太多。隨著鋒面走後，受東北季風帶來的乾冷空氣影響，明各地清晨仍偏冷，夜晚清晨要注意輻射冷卻低溫；降雨方面，僅東半部有零星雨勢，西半部地區幾乎沒有降雨。

氣象局表示，明北臺灣低溫約14-15度，其餘地區約16-19度。但北部白天仍整天偏涼，約20-22度，東半部23-25度，中南部回到27-30度，早晚溫差較大。周五起，隨著東北風減弱，各地氣溫回升明顯，到下周三（31日）前全台天氣多雲到晴為主，僅東半部地區有零星短暫雨。

(中時新聞網)