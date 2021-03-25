電動車大廠特斯拉近期在大陸市場遇到不少挑戰，甚至爆出間諜說風波，創辦人馬斯克（Elon Musk）為了留住這個大客戶積極洗白，不惜接受央視訪問，直說，大陸是最重要的目標與夥伴。

大陸市場是特斯拉僅次於美國的第二大市場，占總收入的1/5為重要經濟來源，不過近期特斯拉在大陸爆發資安爭議，政府質疑特斯拉有竊取國安機密的嫌疑，禁止重要軍方及政府人員駕駛特斯拉。

根據CNN報導，馬斯克為了挽救特斯拉在大陸的聲譽，上周才透過視訊方式當面向大陸高層澄清特斯拉絕無竊取國家機密的想法，過沒幾天，馬斯克再有洗白動作，並接受央視訪問，談到對於大陸市場的看法。

馬斯克明確表示，大陸會是他電動車事業中最重要的目標與夥伴，同時也是最大的市場，甚至列舉北京未來雄心勃勃的經濟主導藍圖，並說他對大陸的氣候目標印象深刻，肯定大陸的能源政策。

由於習近平承諾未來十年內將大幅度減少碳排放，特斯拉被認為是主要受惠者，馬斯克因此積極爭取大陸方面的認同，「這些都是非常進取的目標，而且是相當偉大的，因此我非常有信心大陸的前途會是相當美好的。」

(中時新聞網)