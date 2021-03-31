蔡英文總統今出席110年全國社工專業人員表揚典禮表示，對社工來說，她相信調整薪水不是最重要的事，最重要的是讓知識得以發揮、想貢獻有機會貢獻、實現對社工工作的想像。她強調，政府在未來5年將實踐基層社工倍增計畫，並增聘助理員及保全，做到政府挺社工目標。

衛福部為落實社工薪資全額給付，去年起實施社工薪資制度計畫，但台北市、高雄市社工人員職業工會在本月26日在立法院召開記者會，指控新制實施後，薪資回捐狀況依舊未解；而包括職業加給在內的薪資新制，也是看得到吃不到；社工契約定期化的問題，更讓社工面對失業風險，呼籲衛福部徹底檢討，新制不要只有做半套。

今天衛福部舉辦「110年全國社會工作專業人員表揚頒獎典禮」，並邀請蔡英文到場致詞。由於社工工作環境及薪資普遍「精實」，因此蔡英文談話時，特別就此部分做出說明。

蔡英文表示，社工是勞苦功高，政府責無旁貸要給予更多支持，所以前年決定調高薪資，就是要讓社工有更穩定的職涯發展。她說，總統府每天都會收到陳情信，也因為收到了社工的來信，她才跟政務委員林萬億商量，看怎麼幫社工面臨的困境給予幫忙。

蔡英文接著說，「我相信調整薪水不是一個最重要的事，最重要的是學到的知識可以發揮、想貢獻有機會貢獻、把對社工工作的想像都能實現」。

因此，蔡英文說，為了讓社工有更多保障，政府有三件事要做，第一是在未來5年內，讓基層社工倍增；第二，為社工增聘助理員，讓年輕社工系的學生能更早熟悉實務；第三，面對高風險的工作環境，將為社福機構聘僱保全人員，讓社工無後顧之憂。

蔡英文說，她知道很多社工系的學生最後都不是當社工，因此，政府對於必須讓大家知道繼續走下去是值得的，不會孤單面對困難，如果大家有什麼政府可以做的事，一定會坐下來好好想辦法。

(中時 )