塞船了！長榮貨輪橫躺蘇伊士運河 百艘船卡海上動不了畫面曝

長榮海運貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）23日受沙塵暴及九級風影響，在蘇伊士運河擱淺，造成上百艘貨櫃輪塞船，傳出將有天價賠償金，估計有上百艘貨輪等待通行，粗估蘇伊士運河堵塞造成的損失，約為每小時4億美元（約台幣115億元）。長榮海運董事長張衍義今（25）日以書面回覆交通部表示，Ever Given為本公司長租船，船上任何操作上的失誤或不可抗力等原因，致船舶造成損害，都是船東的責任，本次意外亦是如此。

張衍義在書面聲明中指出，同仁接獲航港局航務組賴組長轉達交通部及航港局對長賜輪在蘇伊士運河河道內意外擱淺一事表達關切，並詢問是否需要交通部協助，因此他利用群組代表長榮海運表達萬分感謝。

張衍義說Ever Given為本公司長租船，船上任何操作上的失誤甚或不可抗力等等原因致船舶造成損害都是船東的責任，本次意外亦是如此。目前是由船東與蘇伊士運河管理局安排專業救助單位全力搶救中，會保持與船東密切聯繫，相信透過各方努力，此意外事件很快就會落幕。

長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」擱淺癱瘓運河，嚴重影響運河交通，交通部政務次長王國材25日表示，目前巴拿馬運河公司正在處理，長榮也積極作業，昨天和今天用拖船處理沒有成功，現在是用挖土機把河岸的土挖開，又因為船身卡在河岸，從23日到現在一直在處理，不會等到漲潮才處理，只是漲潮較有機會，目前包括外交部門都在協助。

(中時新聞網)