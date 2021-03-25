韓國民間25日一項最新景氣報告，由於汽車製造相關產業復甦已步入正軌，故中型韓企樂觀認為，第二季的產業可望能回到疫前水準。

韓國中型企業聯合會(Federation of Middle Market Enterprises of Korea)25日表示，接下來的4月至6月期間，針對韓國500大中型企業所做的商業調查指數（BSI）為89.5點，較第一季提高了5點。

同時，2020年第一季，差不多是新冠病毒，剛要開始在全球爆發左右，當時的BSI為86.7。

數值若在100以下，表示悲觀主義者多於樂觀主義者，100以上則相反。

而第二季的製造業BSI為90.1，較第一季度增加8.3點。但是，汽車製造業的BSI，卻是從85.7飆升至92。

而2021年第二季的非製造業指數為89，也較三個月前上升2.8點。

至於即將到來的一季，出口BIS達91.4，季增8.6點。同時，韓國內需則上升3.5點至89.8。

而有55.2％認為韓國國內需求低迷，37.4％則是擔心過度競爭，至於36.4％考慮勞工成本增加，這些都是管理層面目前最大隱憂。

(時報資訊)