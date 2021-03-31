星宇航空為後疫情時代航空旅遊業復甦布局，今宣布展開空、地勤人才儲備招募，開出約127項職缺，包含客艙組員、資訊、機務、營業、客服、機場運務及內勤行政等。

星宇配合機隊成長及航線擴張規劃，計劃招募超過200名儲備客艙組員，並首次開放應屆畢業生應徵，依有無空服經驗區分為3項職缺，分別為座艙長專班、具客艙組員經驗及無客艙組員經驗。

此次特開座艙長專班職缺，瞄準具國際航線單走道機型全艙帶班或雙走道機型單一艙等帶班2年以上經驗者，加強培訓成為空服團隊領袖，指揮調度客艙安全及服務工作，掌握組員勤務表現、異常狀況及旅客意見處理。

座艙長專班及具2年以上空服經驗組員之甄試，預計於今年4月起陸續展開，需通過視訊面試、現場徵試及體格檢查，報到時間為今年第3季起陸續報到。無客艙組員經驗職缺規劃在今年第3季甄試，流程包含現場初／複試、體格檢查，並預計今年第4季起分批報到。

除客艙組員招募，星宇另開出124項地勤職缺，領域包含人資、財務、營運、法務、營業、客服、總務、保全、運務、機務、資訊。

星宇也首度招募培訓維修機械員，開放專科以上理工相關科系畢業、飛機維修科系的有志青年報名，錄取後接受為期約4至6個月的基礎訓練課程，包含航機構造知識、維修相關理論及實務演練，通過考試及適職評估後，成為星宇航空機務團隊的一份子。面試規劃於5月中旬舉行，通過者將收到筆試通知，確定錄用後則配合新機引進及航線開闢時程，於今年第3季起陸續分批報到。

星宇航空執行長翟健華表示，過去1年全球航空業受疫情重創，許多航空相關產業執行人力調整措施，而這段期間，星宇航空帶領每位員工一同度過疫情，利用疫情期間優化各項作業流程，持續各項基礎建設並擴展航線佈局，如今漸可看到航空市場復甦的跡象，期盼能延攬對航空業抱持熱情的人才加入，著手迎接航空旅遊市場的復甦。

(中時 )