前主播蕭彤雯日前自曝罹患肺腺癌0期，也就是俗稱的原位癌，雖然手術結果順利，既不抽菸也沒有家族病史的她卻罹癌，回診時忍不住詢問醫師為何會得肺腺癌，對此，醫師表示：「真的不知道，很多都原因不明。」

蕭彤雯對於自己平日不抽菸、少下廚，卻還是罹患肺腺癌，不免感到疑惑，詢問真正罹癌原因，醫師表示很多都原因不明，但空汙不排除可能是因素之一，至於大家都吸一樣空氣，為何不抽煙女性罹患肺腺癌機率比男性高？醫師表示研究顯示可能跟基因有關，不過指的並非是家族遺傳基因，而是女性肺部組成結構，似乎特別容易受到肺腺癌破壞，若是能在初期時及早發現後治療，基本上都不需要化療，只要接下來好好運動、練習深呼吸就可以。

對於之前形容打噴嚏「胸背像被卡車輾過」，蕭彤雯表示是用較詼諧的誇飾法形容，主要是希望大家能夠放心，沒想到那句話剛好被媒體抓去當標題，造成社會大眾誤解，導致自己被醫師狂唸，表示無端造成醫師困擾感到相當抱歉，蕭彤雯表示手術醒來哪有不痛的？但痛一下換一條命是相當划算。

她也表示近來半夜常像吸不到氣，每當想要用力吸一口氣，都會導致肋間微痛就醒了，由於肺部手術後功能一定會下降，這現象是相當正常，所以聽從醫師建議，每天努力走路運動，減少痰的堆積，就會加快恢速度，更不忘呼籲：「早點發現早點治療是最重要的事」。

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(中時新聞網)