台大今(20)日召開校務會議並通過決議，原本由永齡基金會出資捐贈、編制獨立的台大癌醫中心醫院，正式改列為台大醫學院附設醫院分院。

台大校務會議去年10月通過，將癌醫中心改為台大醫院其中一個分院，人員和資源互相支援，以改善經營效率。當時台大校長管中閔曾指出，癌醫中心每月虧損約新台幣4000萬元到5000萬元，向校務基金借用的額度恐不足，擔心會影響校務發展，將所屬改為分院後，會改向台大醫院作業基金借款。

在今日舉行的台大校務會議當中，正式決議廢止「醫學院附設癌醫中心醫院組織規程」，也通過「醫學院附設醫院癌醫中心分院組織規程」。癌醫中心院長楊志新在會間提到，教育部已同意改制，並要求在6月1日前完成所有程序。

議案通過後，管中閔表示，癌醫中心納入總院的台大醫學院附設醫院後，總院各方面管理行之有年、井井有條，校內師生與各界都可放心。

會間諸多教師表示，希望能公開永齡捐贈癌醫中心合約細節，管中閔則說，管中閔則回應，對方明確表達不願公開，並強調校方並無刻意要保護任一方，對此曾諮詢法務處意見，法務處代表建議，經與律師討論，如果公開，可能會使台大面臨訴訟的風險，如校內教師代表仍有疑慮，可循政府公開法提出訴訟，由法院判斷能否公開。

(旺報 )