蘇花公路3月16日發生遊覽車撞山壁事故，造成6死39傷，國家運輸安全調查委員會今發出安全通告，指出遊覽車座椅安全有系統性問題，交通部昨晚則宣布召回718輛車檢查。有業者批評，取得政府核發合格的車輛，現在不同單位卻說有問題，有點失信於民，而要召回車輛不准做生意，也該有配套補助措施。

遊覽車公會全國聯合會副理事長林建宏說，希望這次事件不會影響到4月份的國內旅遊旺季，沒有足夠車輛支應，會影響整體旅遊發展，若情況持續嚴峻，全聯會不排除召開記者會向社會說明。

林建宏表示，業者們還是秉持相信政府，但大家取得政府核發合格的車輛，現在不同單位說有問題，這有點失信於民，很難服眾。即使政府要召回車輛，也應有配套措施，不能就這樣剝奪財產自由。

林建宏指出，召回停止營業一定會造成損失，而每個司機後面都有一個家庭，加上遊覽車業本就是背負成本很重的業別，一輛車動輒8、900萬元，相信交通部知道業界的痛苦在哪，會妥善告訴大家下一步。

交通部長林佳龍稍早回應，安全是遊覽車能發展最重要的前提，所以針對事故遊覽車公司與打造車體的公司，總共718輛召回，做好檢測再上路，讓所有搭乘者安心。涉及到遊覽車權益，交通部一定會捍衛及保障，但在這時間點，必須做出斷然處置，不能讓人民對遊覽車安全存有疑義。

(中時 )