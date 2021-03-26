陽明(2609)公布2020年財報，全年營收1512.77億元，營運量507萬TEU，稅後淨利為119.77億元，創1992年上市以來新高，每股盈餘4.51元，每股獲利是2011年來新高。全年轉虧為盈，且彌補歷年累計虧損，董事會通過不發股利。

陽明去年第4季合併營收460.3億元，年增28.14％，營業毛利166.61億元，毛利率36.2％，稅後淨利突破百億元，達101.26億元，每股盈餘3.8元，創單季新高。

陽明指出，全球貨櫃運輸需求自去年8月中旬開始湧現，隔離生活下消費模式轉變，電子商務、防疫物資、居家生活及辦公用品等需求同步成長，供應鏈庫存回補需求導致艙位與空櫃供不應求，帶動歐美航線及亞洲區間航線運價持續攀升，整體第4季運價均維持在高檔。

陽明除安排最適運能維持定期航班服務外，亦積極推動各項措施加速貨櫃周轉。而2020年陽明新造6艘自有2,800 TEU級全貨櫃輪與3艘長租11,000 TEU級全貨櫃輪，自市場需求暢旺之際陸續交船投入航線營運，為陽明2020年整體營運添加動能。雖然去年營運量相較上年度減少6.63％，但營收增加1.4％，運價調漲的挹注加上國際原油價格仍屬相對低檔，稅後淨利大幅提升，且財務狀況明顯改善。

為改善財務體質，董事會通過在不超過300,000仟股額度內，規劃以詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股，有利於陽明財務穩健。

(時報資訊)