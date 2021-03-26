高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）26日公布2020年度合併營收22.96億元、年增9.69％，僅次於2018年度24.53億元，創2012年上櫃以來的營收次高，因營業毛利率21.56％，加上營業利益逾2.29億元、年增273.75％，稅後淨利約1.38億元、年增586.07％，均創下上櫃以來新高，EPS1.69元，高於2019年度0.26元。

和勤近年持續進行營運改善、策略接單政策，包括產品組合優化及有效降低營運成本，2020年度營業毛利率，已大幅拉高7個百分點，至21.56％，成為2020年度獲利增長的主因之一。

和勤表示，新能源車零件營收比重8.09％，今年來自美系電動車大廠的訂單，將繼續成長，也供應其他品牌的新能源車座椅、門鎖等零件，並與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件。此外，和勤亦加入鴻海MIH聯盟，爭取更多電動車商機。

和勤董事會通過2020年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利0.8元，及股票股利0.2元，配發率約六成，創上櫃以來新高。董事會也通過設置公司治理主管，強化公司治理，以提升企業的競爭力，並健全企業永續經營及發展。

和勤表示，雖去年度因新台幣升值認列2,720萬元的匯兌損失，但稅後淨利依舊創下上櫃以來新高。和勤表示，今年汽車零件接單暢旺，硬碟零件則可望與去年持平，今年下半年起，又有新產品進入量產，今年營收成長可期，且高毛利產品比重拉高，預期平均毛利率，可維持在高水準，獲利可與營收同步成長表現。

新能源車將是汽車產業的未來主流，和勤在相關的零件出貨，也持續成長，去年度新能源車零件營收比重達8.09％。和勤隨著美系電動車大廠出貨成長及新車款推出，加上今年公司又新增門鎖零件供應，來自美系電動車大廠的訂單，將繼續成長。

另硬碟（HDD）零件方面，和勤共有8項產品為高階機種零件，應用面以5G、雲端伺服器為主，且上述領域的硬碟零件出貨，不受硬碟個人電腦（PC）市場縮減影響。在現有客戶的訂單量下，和勤除既有終端客戶Seagate外，亦持續開發WD、Toshiba供應鏈，預期今年硬碟零件營收，將能維持去年水準。

和勤仍持續接觸新客戶，擴大硬碟零件的全球市占率。此外，和勤高壓注塞泵系列產品，預計今年下半年出貨，預期對公司的業績，將有顯著貢獻。

此外，和勤持續開發新產品，朝向不斷優化產品組合及拉高平均毛利率的目標邁進。和勤的高壓柱塞泵及重卡變速箱零件，不僅即將量產，冷凍空調零件及自行車精密零件等高端產品的開發案，也在進行中，以期開拓更廣下游產業，力保公司中、長期營運成長動能。

針對近期原料價格大漲，和勤認為，因預期到原料上漲的趨勢，公司已提前備料至今年第二季，未來仍將持續觀察原料價格變化，並持續進行製程改善與合理調整產品價格，以維持公司的獲利能力，達到營收與獲利同步成長目標。

(工商 )