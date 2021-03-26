脂肪肝是國人常見的肝臟疾病，早期沒有明顯症狀，長期下來卻可能演變為肝炎、肝硬化或肝癌，是不可忽視的肝臟殺手。中央研究院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華團隊，發現一種操控細胞自噬(autophagy)的新機制，經動物實驗證明能抑制脂肪肝形成。研究成果已於2月發表在國際期刊《自然通訊》(Nature Communications)。

細胞自噬是細胞的主要資源回收機制，可消除細胞內的老舊廢物，或選擇性地清除細胞內的過多脂肪，即「脂肪吞噬作用」，讓細胞產物在合成、降解、再利用等過程之間維持平衡狀態。陳瑞華研究團隊發現一個名為UBE3C的泛素接合酶與一個名為TRABID的去泛素酶，能共同調控細胞自噬因子VPS34，維繫細胞自噬作用的平衡。

陳瑞華解釋，VPS34因子與細胞自噬作用有關。UBE3C藉分枝型泛素化修飾VPS34蛋白質，導致VPS34降解(degradation)，被分解為小片段，抑制細胞自噬功能。反之，TRABID則去除VPS34的泛素化修飾，使其不被降解，促進細胞自噬。因此，在正常生理狀態下，UBE3C和TRABID宛如一陰一陽，透過共同調控細胞自噬因子VPS34，藉以達到細胞內的恆定狀態。

研究團隊透過老鼠實驗，以高脂飼料餵食小鼠誘發產生脂肪肝，發現這些小鼠肝細胞內TRABID表現量下降，導致肝臟細胞的自噬作用無法啟動，進而造成脂肪肝。對食用高脂飼料的小鼠注射以腺病毒載體攜帶的TRABID基因，四週後從細胞切片觀察，團隊發現肝臟油脂含量明顯減少，能抑制脂肪肝形成。

目前脂肪肝缺乏有效治療藥物。研究團隊表示，「本研究對於此相關疾病的治療提供新契機，若能研發出提高TRABID表現或其活性的藥物，則可能阻斷脂肪肝的形成，進而預防肝功能異常、肝臟發炎等相關疾病。」

(旺報 )