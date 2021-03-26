清明兒童連假將至，桃園市衛生局於轄內各大賣場及業者抽驗清明節應景食品，共查驗97件，其中中壢地區某生鮮商店檢驗出香菜農藥殘留，而該產品來源地為彰化縣，目前已移請該縣市衛生局辦理。

日前衛生局於各賣場、超市、便利商店、食品材料行、潤餅、豆製品及糕餅製造業者等場域，抽驗花生粉、潤餅皮、豆芽菜、豆干、糕粿類、糖果餅 乾、汽水飲料及蔬菜等應景食品共97件，檢驗黃麴毒素、防腐劑、 過氧化氫、皂黃、硼酸、甜味劑、農藥及動物性成分等項目，僅有1家生鮮商店的香菜檢出農藥殘留不合格，已移請源頭衛生局辦理。

衛生局表示，不合格之香菜經檢出「安丹(Propoxur)0.05ppm (容許量：0.01ppm)」農藥超標與規定不符，可依違反食品安全衛生管理法，處6萬元以上2億元以下罰鍰，另減少蔬果殘留農藥的問題，首重源頭管理，農民於栽種時應正確施用農藥，且蔬果販賣業者應取得並留存產品交易憑證及來源資訊，有助於追查不合格產品來源。

衛生局建議民眾，可優先選購當季蔬果，食用前應以流動自來水充分清洗，減少殘留農藥攝取量，也提醒民眾購買即食食品， 應注意產品保存方式並盡快食用完畢，祭祀供品也要避免在陽光下曝曬過久，以免變質。

(中時 )