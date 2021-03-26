還有3個月就要邁入畢業季，對於準新鮮人而言是否已準備好？根據1111人力銀行調查指出，新鮮人求職，主要乃是透過人力銀行網站、人力銀行APP、社群媒體、師長親友推薦平台及企業官方網站。

進一步追問受訪學生最常使用人力銀行的哪種搜尋功能時，則分別是「依地區選」、「依職務選」、「依關鍵字」、「依科系選」及「依產業選」，最後才是「依薪水選」。

一般人在投出履歷後，等待企業回覆期間，總是顯得焦急也特別煎熬，調查指出新鮮人在投出履歷後，平均會耐心等待5天。但也有38.3%希望在「3天內」就能收到面試通知。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，求職社群網站推陳出新，資訊真假摻雜其中，對於毫無社會經驗的畢業生而言，容易遭到有心人詐騙利用，建議求職者找工作還是透過人力銀行相對較有保障，例如在1111人力銀行徵才的企業都必須具有營利事業登記證，而且在經濟部商業司可查詢，萬一求職者面試有異狀，還可立即向1111線上客服反映及時處理，雙重保障求職更安心。

為促進就業市場活絡，釋放更多機會給年輕人，1111人力銀行特地推出「2021知名大學聯合校徵」，集結近3,000家知名企業、釋出近20萬個工作機會，積極招手社會新鮮人，助攻莘莘學子求職之路超前部署，也協助企業深入校園提前預約新秀。

值得留意的是，疫情持續至今，是否影響學子出國工作、就學意願呢？調查結果發現，有18.6%會考慮出國工作/讀書、16.2%暫緩出國時間、6.7%考慮出國打工度假、4.4%正著手準備出國工作/讀書；另有54.1%本來就無意出國。最想前往的國家依序是美國、日本、加拿大及中港澳。

(中時新聞網)